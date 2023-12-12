بكل المعايير الممكنة، فإن التهديد المتعدد الأبعاد الذي تشكله إيران للنظام الإقليمي والدولي آخذ في التزايد، وليس فقط في المجال النووي.

وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتو أن إيران قد عرقلت فعلياً التزامها بالاتفاقيات السابقة بشأن الضمانات النووية، وتظهر تقارير أخرى أيضًا أنها تتحرك بسرعة للحصول على سلاح نووي قابل للاستخدام دون قيود خارجية. وفي وقت سابق من هذا العام، عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا على جزيئات من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستوى صنع قنبلة نووية في منشأة نووية إيرانية. وعلى نحو مماثل، وكما حذرت الولايات المتحدة، كانت قدرة طهران على صنع قنبلة نووية تتسارع".

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وتابعت الصحيفة، "على الرغم من خطورة هذا التهديد، فإنه ليس بأي حال من الأحوال الخيار الوحيد في جعبة طهران. لا بد للعالم أن يدرك أن الحصول على السلاح النووي لا يشكل سوى جزء واحد من استراتيجية إيران الرامية إلى تنفيذ استراتيجية عالمية لزعزعة الاستقرار، وليس مجرد حملة في الشرق الأوسط. من المؤكد أن هناك أدلة وفيرة على رعاية إيران لما تسميه "محور المقاومة" الذي يضم المتمردين الحوثيين في اليمن، والقوات الشيعية في العراق، وحزب الله، ومؤخراً حماس. إن هدف إيران من التنسيق بين هذه الجماعات وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية والدعم وغير ذلك مبني على ثلاث نقاط: تدمير دولة إسرائيل، وإطاحة الحكام المسلمين السنّة في الأراضي العربية، وطرد الولايات المتحدة وشركائها من الشرق الأوسط".

وأضافت الصحيفة، "ربما تم أو لم يتم تنسيق حرب غزة الحالية مع إيران، التي تنفي هذا الاتهام وتدعي أنها "لن توسع جبهة الحرب هذه"، ولكن الابتعاد عن الصراع المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة يتوافق تمامًا مع استراتيجية إيران الطويلة المدى التي تعتمد على وكلائها للحفاظ على الضغط المستمر على واشنطن والقدس وشركائهما. وفي الحقيقة، لقد استخدمت للتو هؤلاء الوكلاء لتنفيذ العديد من الهجمات المنخفضة المستوى على القوات الأميركية في العراق وسوريا وعلى السفن التجارية والأميركية في البحر الأحمر".

ورأت الصحيفة أنه "تماماً كشركائها روسيا والصين، تسعى إيران إلى شن حرب متعددة الجبهات والأبعاد، بما في ذلك التواجد السيبراني العالمي، ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وسوف تستخدم كل أدوات القوة المتاحة لها وتهدد بتوسيع نطاق الردع للجماعات التابعة لها مثل حماس ضد إسرائيل أو أعداء إيرانيين آخرين. وتفيد التقارير أن إيران تحظى بدعم المنظمات والجماعات الموالية لإيران لتوسيع نفوذها الأيديولوجي في أميركا اللاتينية، ما دفع حزب الله إلى أخذ زمام المبادرة في عمليات جمع الأموال والدعاية والتهريب. وتفيد التقارير أن المنظمات الأخرى الموالية لإيران، مثل التجمع، تلعب أيضًا أدوارًا بارزة في توسيع النفوذ الإيراني هناك من خلال الإنترنت والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى".

وبحسب الصحيفة، "يعزز هذا الارتباط الشراكة المتنامية مع روسيا التي تحتضن التعاون الاقتصادي والتعاون العسكري الخطير بشكل خاص. قامت روسيا ببناء وإطلاق أقمار صناعية لإيران، ووافقت على بيعها مقاتلات من طراز SU-35 وطائرات هليكوبتر من طراز Mi-28. كما وتوفر الأسلحة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها والتي تم نقلها من روسيا إلى إيران "مكاسب تكنولوجية عسكرية غير متوقعة" لصناعة الدفاع الإيرانية. وقد تعاونت الدولتان الآن أيضًا للبحث عن طرق للالتفاف حول العقوبات، وهو ما يتضمن بلا شك التعاون العسكري الثنائي".

وتابعت الصحيفة، "في اجتماع في موسكو يوم 7 كانون الأول، ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرب غزة والتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، كما وتعزيز التعاون العسكري أيضًا. وفي الواقع، من الممكن أن يتعمق هذا التعاون. وفي تشرين الأول، أبلغت روسيا الأمم المتحدة بأنها ليست في حاجة إلى الانصياع لأي قيود أخرى على إرسال تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران. وفي المقابل، قد تنقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وبالتالي، فإن التهديدات الإيرانية للأمن الدولي عالمية ومتنوعة ومتنامية، وهي تشمل رعاية التهريب، وحرب المعلومات، والتمرد، وتشمل على نحو متزايد تكنولوجيات الفضاء الخارجي، والأسلحة النووية المحتملة، والتعاون المكثف مع روسيا. كما وهناك أيضاً مخاوف متزايدة بشأن التعاون المتنامي مع كوريا الشمالية والذي من شأنه إحياء عمليات الانتشار السابقة، مثل نقل كوريا الشمالية الأسلحة النووية إلى سوريا في الفترة 2006-2007. وهذا الاحتمال ليس غائبا على الإطلاق، كما تشير الأدلة الأخيرة".

وبحسب الصحيفة، "كل هذا يُلزمنا بصياغة وتنفيذ سياسة أكثر قوة لردع إيران عن مساعدة وكلائها بينما تندفع دون عوائق للحصول على الأسلحة النووية. إن الحرب الحالية في غزة هي نذير للمخاطر التي نتحملها بسبب فشلنا في الاهتمام بشكل كافٍ بالإمكانيات المتاحة لإيران، خاصة إذا كان بإمكانها أن تتحالف بشكل أوثق مع موسكو و/أو بكين. ومن الواضح أنه في ما يتعلق بإيران وكلائها، فإن الدبلوماسية وحدها لا تكفي كسياسة أو كاستراتيجية".