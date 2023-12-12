الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ أصاب ناقلة نرويجية

بعد ولوج سفينة ستريندا النرويجية إلى ميناء آمن، إثر تعرضها لهجوم بصاروخ كروز واشتعال النيران فيها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الثلاثاء إنهم نفذوا نفذوا عملية عسكرية استهدفت الناقلة التجارية ستريندا التي كانت ترفع علم النرويج.

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كما أضاف في بيان بثه التلفزيون اليمني التابع للحوثيين إن الجماعة "استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية" وفق زعمه.

إلى ذلك، أكد أن الحوثيين "نجحوا خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيراتهم"، مكرراً أن الجماعة لم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".



كما جددت الجماعة التعهد بأنها ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الإسرائيلية "حتى إدخال ما يحتاجه الفلسطينيون في قطاع غزة من غذاء ودواء. (العربية)