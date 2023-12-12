Advertisement

عربي-دولي

خلال جلسة مغلقة.. نتنياهو يلمح: اندلاع حرب مع السلطة الفلسطينية غير مستبعد

Lebanon 24
12-12-2023 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1140301-638379739775459945.jpg
Doc-P-1140301-638379739775459945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم استبعاده إمكانية اندلاع حرب موازية في الضفة.

وقال خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، إن سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية. كما أضاف أن هذا الاحتمال يتم الاستعداد له في حال وقوعه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.
Advertisement

فخلال تلك الجلسة المغلقة، سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو، ليرد "هذا السيناريو معروف لدينا ومطروح على الطاولة".

لكنه أردف أن "الحكومة والأجهزة الأمنية تناقشه وتستعد له بحيث إذا وقع مثل هذا الحادث، تكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو بغضون دقائق قليلة" إلى ذلك هاجم نتنياهو، في ذات الجلسة اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين ووصفه بالكارثة. واعتبر رئس الحكومة المأزوم أن "اتفاقيات أوسلو هي الخطأ الأساسي"، زاعماً أنها "جاءت بالأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية والأكثر معاداة لليهود إلى هنا".

الضفة تغلي
أتت تلك التصريحات فيما اشتعلت مدينة جنين مجددا اليوم الثلاثاء، حيث سقط 4 شهداء بضربات إسرائيلية.

ومنذ تفجر الحرب بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم السابع من تشرين الأول الماضي، امتدت التوترات في الضفة أيضا.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:35 | 2023-12-12
06:20 | 2023-12-12
06:16 | 2023-12-12
06:08 | 2023-12-12
06:00 | 2023-12-12
05:30 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24