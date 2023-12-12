خلال جلسة مغلقة.. نتنياهو يلمح: اندلاع حرب مع السلطة الفلسطينية غير مستبعد

Advertisement

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم استبعاده إمكانية اندلاع حرب موازية في الضفة.وقال خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، إن سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية. كما أضاف أن هذا الاحتمال يتم الاستعداد له في حال وقوعه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.فخلال تلك الجلسة المغلقة، سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو، ليرد "هذا السيناريو معروف لدينا ومطروح على الطاولة".لكنه أردف أن "الحكومة والأجهزة الأمنية تناقشه وتستعد له بحيث إذا وقع مثل هذا الحادث، تكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو بغضون دقائق قليلة" إلى ذلك هاجم نتنياهو، في ذات الجلسة اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين ووصفه بالكارثة. واعتبر رئس الحكومة المأزوم أن "اتفاقيات أوسلو هي الخطأ الأساسي"، زاعماً أنها "جاءت بالأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية والأكثر معاداة لليهود إلى هنا".الضفة تغليأتت تلك التصريحات فيما اشتعلت مدينة جنين مجددا اليوم الثلاثاء، حيث سقط 4 شهداء بضربات إسرائيلية.ومنذ تفجر الحرب بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم السابع من تشرين الأول الماضي، امتدت التوترات في الضفة أيضا.(العربية)