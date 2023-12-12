من بين كل تحديات السياسة الخارجية التي يواجهها الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن الحرب في غزة هي الأصعب.

وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "هذا ليس بسبب المخاطر الجيوسياسية الواضحة؛ فعلى حد تعبير بايدن، تشكل الصين التحدي الأكثر أهمية على المدى الطويل وروسيا هي التالية، إلا أنه وعلى الرغم من أهميته، فما يحدث بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، لم يكن على نفس القدر من الأهمية. ولكن بسبب الحرب في غزة، وارتباطها بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية الشاملة ومخاطر التصعيد إلى أجزاء أخرى من المنطقة، فقد نشهد قريباً انفجاراً تتضاءل أمامه كل المخاوف الأخرى التي تواجه بايدن وفريقه".

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وتابع الموقع، "هناك أيضًا سبب مهم آخر يجعل الحرب في غزة تحتل الآن مركز الصدارة لدى إدارة بايدن: مواقف أميركا تجاه إسرائيل وعلاقاتها معها. فمنذ إنشاء إسرائيل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، اعتبر معظم الأميركيين العلاقات الأميركية مع الدولة اليهودية علاقات خاصة، سواء بسبب تأسيسها كدولة ديمقراطية ملتزمة بقيم مماثلة للقيم الأميركية أو بسبب منظور مشترك لمبدأ "لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا" الناشئ عن المحرقة. وحتى عندما تقصر إسرائيل في معاملتها للفلسطينيين، كما هو الحال لسنوات عديدة، فإن معظم الأميركيين يمنحون إسرائيل الحق. وباستثناء عدد قليل من المناسبات، كانت واشنطن "تدعم ظهر إسرائيل" باستمرار في أزمات وصراعات الشرق الأوسط".

وأضاف الموقع، "لذلك، ولأسباب تتعلق بالمصالح والقيم، كان من الطبيعي أن يعلن بايدن مباشرة بعد الهجوم المروع الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول، عن دعمه الكامل للانتقام العسكري الإسرائيلي. وكان موقفه في البداية مدعوما من قبل معظم الأميركيين، إلى حد كبير على أساس الحزبين. ولكن بعد ذلك ارتفعت حصيلة الدمار في غزة. فحتى الأسبوع الماضي، قُتل أكثر من 16,000 فلسطيني، وجُرح ما لا يقل عن 40,000 آخرين، وأصبح أكثر من 85% من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص بلا مأوى. وقد تم عرض كل هذا بوضوح على شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام الأميركية. وهكذا، بدأت إدارة بايدن في إعادة التفكير في تقليل دعمها للحملة العسكرية الإسرائيلية، ولكن فقط في ما يتعلق بتكتيكاتها، وليس سياستها الشاملة لتدمير حماس".

وبحسب الموقع، "عملت واشنطن من خلال وسطاء، وعلى رأسهم قطر، للحصول على "هدنة" من أجل دفع حماس إلى إطلاق سراح بعض الرهائن وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة. ومع ذلك، بعد انتهاء فترة الهدنة، اقتصرت نداءات الولايات المتحدة لإسرائيل على محاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، أو، كما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، "اتخاذ خطوات أكثر فعالية لحماية أرواح المدنيين". ولكن ما دامت إسرائيل مستمرة في ملاحقة حماس لاستئصالها، فإن الحد بشكل كبير من الخسائر في صفوف المدنيين أمر مستحيل، وهو ما يتعين على فريق بايدن أن يدركه".

وتابع الموقع، "إن خطورة المخاطر في بلاد الشام، وربما في كل أنحاء المنطقة، تعني أن الولايات المتحدة (وغيرها) لا يمكنها العودة مرة أخرى إلى اللامبالاة عندما تنتهي هذه الحرب. وقد أظهر بايدن أنه يدرك ذلك، وأعاد التزامه بمتابعة ما يسمى"حل الدولتين". ومع ذلك فإن الوقت ليس في صالح "الدبلوماسية المنظمة" التي ظلت على مدى نصف قرن من الزمن المسار المعتاد. لقد أصبح خطر اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية قائماً بالفعل، حيث فقد أغلب الفلسطينيين أي أمل في استعداد إسرائيل للاعتراف بحقوقهم الإنسانية الأساسية، ناهيك عن السماح بإقامة دولة فلسطينية. كما يرون أن إسرائيل لن تمنع مستوطني الضفة الغربية من تهجير وحتى قتل المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف الموقع، "وفي 6 كانون الأول، كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ندائه لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية". واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولم ينضم إليها سوى امتناع بريطانيا عن التصويت. وهكذا ربطت إدارة بايدن نفسها بشكل أكبر بالمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والتي تم تنفيذها في جزء كبير منها بالقنابل التي زودتها بها الولايات المتحدة. كما أدى استخدام حق النقض إلى التقليل من شأن المكانة السياسية والأخلاقية للولايات المتحدة وجعل من الصعب على بايدن أن يُنظر إليه على أنه ذو صدقية كزعيم دبلوماسي بمجرد انتهاء الحرب".

وبحسب الموقع، "حتى 7 تشرين الأول، أعطى الرئيس بايدن وفريقه العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية اهتماماً ضئيلاً. وحتى الآن، كان الجميع محظوظين لأن الأزمة لم تنتشر في كل أنحاء المنطقة، مع احتمال نشوب حرب أوسع نطاقا. لكن الحظ ليس سياسة. يجب على الرئيس أن يعلم أن الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية لا يمكن تنحيتها جانباً مرة أخرى عندما تنتهي هذه الحرب. إنه بحاجة إلى إعادة بناء الثقة في الولايات المتحدة من حيث الكفاءة الاستراتيجية ومن ثم كوسيط نزيه. إنه بحاجة إلى إظهار أن الولايات المتحدة ستضع مصالحها الخاصة في المقام الأول، وليس مصالح أي شخص آخر. إنه يحتاج إلى تعزيز دائرته الداخلية في مجال السياسة الخارجية بخبراء خارجيين في الاستراتيجية والديناميكيات الإقليمية، ولكن دون أي تحيزات. كما ويتعين عليه أن يكون مستعداً لخوض المخاطر في السياسة الداخلية الأميركية".

وختم الموقع، "إنها أجندة صعبة، ولكن لا شيء أقل من ذلك سيمكّن بايدن من حماية وتعزيز المصالح الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية للولايات المتحدة".