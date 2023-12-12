عشرات الجنود قتلوا في غزة "بنيران صديقة".. الجيش الإسرائيلي يُحقق

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كشف الجيش الإسرائيلي، ان العشرات من قواته سقطوا بـ "نيران صديقة"، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها السابع والستين في قطاع غزة.فقد لقي 20 جنديا إسرائيليا من أصل 105 حتفهم في قطاع غزة، جراء نيران صديقة أو حوادث أخرى، وليس بنيران مسلحين فلسطينيين.وكشفت بيانات نشرتها هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن 13 جنديا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي نفسه، فيما توفي سبعة آخرون في حوادث عمل.الجيش الإسرائيلي يتحركفيما أكدت المعلومات أن الجيش الإسرائيلي بدأ باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمحاولة الحد من ظاهرة إطلاق النار بسبب خطأ في تحديد الهوية.وأوضحت أن المشكلة الأساسية تتمثل في تحديد الهوية والتنسيق بين القوات وإغلاق دائرة النار، نظرا لتواجد أعداد كبيرة من الجنود في غزة.ولذلك، قام الجيش بتحليل الأحداث من أجل عدم تكرار مثل تلك الحوادث والسعي لتوزيع المعلومات مباشرة على القوات الميدانية بحسب هيئة البث.ومنذ السابع من تشرين الأول قتل 434 جندياً إسرائيلياً في الحرب، بينهم 105 في العملية البرية وحدها. (العربية)