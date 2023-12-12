القوات الروسية: حققنا تقدما كبيرا في جنوب أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة زابوريجيا المعين من موسكو، يفغيني باليتسكي، أن الجيش الروسي حقق تقدما "كبيرا" في المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والمسيطر عليها جزئياً من قبل روسيا، وفق ما أكده.

Advertisement

وقال المسؤول عبر تليغرام "تقدمت وحداتنا بشكل كبير شمال شرقي نوفوبوكروفكا" في حين تكثف القوات الروسية الهجمات على امتداد الجبهة إثر فشل الهجوم الأوكراني المضاد الواسع النطاق.في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت تسعا من أصل 15 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على الأراضي الأوكرانية إلى جانب صاروخين كروز.وقالت القوات الجوية إن الطائرات التي أطلقتها روسيا تم تدميرها في عدة مناطق في أوكرانيا. وتم إسقاط صاروخين كروز فوق منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.فيما لم يذكر سلاح الجو ما حدث للطائرات المسيرة التي لم يتم إسقاطها وما إذا كانت هناك أضرار أو خسائر بشرية نتيجة الهجوم.يذكر أن روسيا استولت على معظم منطقة زابوريجيا بعد فترة وجيزة من بدء الهجوم الروسي واسع النطاق في شباط 2022. ومع ذلك، فإن العاصمة الإقليمية، مدينة زابوريجيا، لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.