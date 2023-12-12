إسرائيل تبعد قواتها النسائية عن حدود مصر

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عملية خاصة في قطاع غزة نفذتها كتيبة "كركال" القتالية النسائية الإسرائيلية، المسؤولة عن حماية الحدود مع مصر.

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ونقلت الصحيفة عن الرائد شيرا أحد قادة الكتيبة القتالية قولها إن كتيبتها تم استعداؤها لمهام خاصة داخل غزة يمنع نشر تفاصيلها وذلك لمساندة القوات المناورة بالجيش الإسرائيلي داخل القطاع.

وأوضحت الضابطة بالجيش الإسرائيلي إن مقاتلي كتيبة "كاركال" – الفهد – يقفون في مقدمة المعركة.

وأضافت: "قبل حوالي ثلاثة أسابيع تلقينا أمرًا من قائد كتيبة الفهد بتشكيل فريق نسائي من أفضل المقاتلين وأكثرهم احترافية، للقيام بنشاط خاص داخل قطاع غزة".

وأوضحت أن كتيبتها تعمل بجانب القوات القتالية الأخرى والاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الوحدات الخاصة داخل غزة.

(وكالات)