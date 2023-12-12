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مقتل 23 شخصاً في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية في باكستان

Lebanon 24
12-12-2023 | 05:30
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قتل 23 شخصاً على الأقل، اليوم، في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية بشمال غربي باكستان، وتبنته مجموعة مرتبطة بحركة «طالبان» الباكستانية، على ما أعلن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته.

 

ووفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، وقع الهجوم في منتصف ليل أمس، بمنطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة ازدادت فيها الهجمات بالأشهر الأخيرة.

 

وقال المسؤول للوكالة، إن «كثيرين قتلوا أثناء نومهم، وكانوا يرتدون ملابس مدنية، لذلك ما زلنا نحاول تحديد ما إذا كانوا جميعهم عسكريين»، مشيراً إلى إصابة 27 آخرين.

 

وأعلنت حركة «الجهاد» الباكستانية، التي برزت مؤخراً والمرتبطة بحركة «طالبان» الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يعلق الجيش الباكستاني على الهجوم.

(وكالات)
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