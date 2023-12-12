نادي الأسير الفلسطيني يعلن ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 3810

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 51 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 تشرين الأول إلى 3810.

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وأشار نادي الأسير إلى أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظة جنين التي شهدت عملية دهم واسعة منذ فجر اليوم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.

ولفت النادي إلى "أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية اقتحام واسعة لبلدة سلواد شرق مدينة رام الله، احتجز خلالها العشرات من المواطنين بينهم نساء خضعوا للتحقيق الميداني، وأفرج عنهم لاحقا، فيما لا يزال يواصل التحقيق مع آخرين، إلى جانب اقتحام منازل أهالي البلدة التي رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة". (وكالات)