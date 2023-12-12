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عربي-دولي

"كانت متجهة إلى إسرائيل".. ما مصير الناقلة التي أصيبت بصاروخ بباب المندب؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 06:16
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كشفت شركة موينكل كيميكال تانكرز المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية، التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن اليوم الثلاثاء، إن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن.

وقال رئيس موينكل إن طاقم الناقلة ستريندا مؤلف من 22 شخصا من الهند، مؤكداً أنه لم يصب أحد منهم بأذى.
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وكان الجيش الأميركي قد قال في بيان إن صاروخ كروز مضادا للسفن أُطلق من منطقة يمنية أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار، لكن لم تقع خسائر بشرية.

وبحسب مسؤول أميركي، فإن الهجوم على الناقلة ستريندا وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) من شمال مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن. وقال مسؤول أميركي ثان إن ستريندا تحركت دون مساعدة في الساعات التي أعقبت الهجوم.

بدورها، أكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي، التي تشرف على القوات الأميركية بالشرق الأوسط، في بيان نُشر على منصة إكس: "لم تكن هناك سفن أمريكية في الجوار وقت الهجوم، لكن المدمرة البحرية الأميركية ماسون استجابت لنداء استغاثة إم/تي ستريندا وتقوم حاليا بتقديم المساعدة".

وترفع ناقلة الكيماويات علم النرويج، ولم يتسن التواصل حتى الآن مع الشركة النرويجية التي تملكها موينكل كيميكال تانكرز أو شركة هاسنا تانكرز التي تشغلها للتعليق خارج ساعات العمل.
 
بالتزامن، أعلن الحوثيون في بيان مسؤوليتهم عن الهجوم على ناقلة النفط النرويجية، لافتا في بيان إلى أنها كانت متجهة إلى إسرائيل. (الجزيرة + العربية)
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