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عربي-دولي

لافروف ونظيره الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين

Lebanon 24
12-12-2023 | 06:20
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 
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وشدد الطرفان خلال اتصال هاتفي، على أهمية مساعدة المدنيين وتعبئة سلطة الأمم المتحدة لهذه الأهداف.

 

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم الإعراب عن القلق المتبادل بشأن تصعيده المستمر وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع التركيز على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين، فضلاً عن تعبئة هيبة الأمم المتحدة لهذه الأغراض". (روسيا اليوم)

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