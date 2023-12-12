تعرّض لموقف محرج.. رشق رئيس جديد بزجاجة خلال حفل تنصيبه! (فيديو)

تعرّض الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، لموقف محرج خلال حفل تنصيبه، اذ ألقى رجل زجاجة على رأسه بينما كان بسيارته في الشارع.

لكن الزجاجة لم تصب الرئيس، بل أصابت أحد الحراس الذي كان يسير بجانب السيارة.

وأصدر قاض أمراً بالقبض على الرجل المهاجم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. (سبوتنيك)