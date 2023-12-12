تعرّض لموقف محرج.. رشق رئيس جديد بزجاجة خلال حفل تنصيبه! (فيديو)

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.
ألقى رجل زجاجة على رأس الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، خلال حفل تنصيبه، ولم تصب الزجاجة الرئيس، بل أصابت أحد الحراس الذي كان يسير بجانب السيارة. وأصدر قاض أمرا بالقبض على الرجل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. pic.twitter.com/vYYPLCa0Pn
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 12, 2023
شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.
ألقى رجل زجاجة على رأس الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، خلال حفل تنصيبه، ولم تصب الزجاجة الرئيس، بل أصابت أحد الحراس الذي كان يسير بجانب السيارة. وأصدر قاض أمرا بالقبض على الرجل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. pic.twitter.com/vYYPLCa0Pn