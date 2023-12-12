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“صحة غزة”: قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى كمال عدوان

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:20
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان الواقع في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان إن «القوات الإسرائيلية تقوم في هذه الأثناء بتجميع الذكور بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى»

 

وأضاف : «نخشى اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم».

 

وتابع: «نحو 3000 نازح لا يزالون محاصرين في المنشأة وينتظرون الإجلاء مع الإبلاغ عن نقص حاد في المياه والغذاء والطاقة».

 

وطالب القدرة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فورا لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى. (الشرق الأوسط)

 

 

 

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