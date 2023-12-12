71 مليون شخص نزحوا في 2022... ما السبب؟

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كتبت "سكاي نيوز عربية": كشفت تقارير لمنظمتي مركز مراقبة النزوح الداخلي، والمجلس النرويجي للاجئين، عن نزوح أكثر من 71 مليون شخص عالميا العام الماضي، ثلاثة أرباعهم في 10 بلدان غالبيتها من دول الجنوب.ومن أكبر المتضررين، إفريقيا بنزوح الملايين إثر الصراعات. ففي السودان، أجبر النزاع العسكري ملايين الأشخاص على الفرار في الداخل وإلى الدول المجاورة، لتطلق الأمم المتحدة خطة استجابة طارئة لدعم هؤلاء، على أن تخصص 114 مليون دولار لمصر، بعد أن عبرت الأخيرة عن قلقها من الأعباء الاقتصادية والضغط على الخدمات، فضلا عن تكلفة الإجراءات الأمنية للتعامل مع 350 ألف لاجئ سوداني تستضيفهم.أما تونس، فطالبت الجهات الدولية بتحمل المسؤولية بعد التدفقات غير المسبوقة للمهاجرين. فيما صرح رئيسها قيس سعيد، أن بلاده تسعى لتأمين خطة إنقاذ دولية بشأن الأزمة.ورغم اتفاق ليبيا وتونس مؤخرا على إيواء المهاجرين الأفارقة العالقين عند حدود البلدين، فإن خبراء أكدوا أن الخطوة غير كافية لافتقار البلدين إلى المرافق والإمكانيات التي تسمح بالتكفل باللاجئين.بدورها، عانت باكستان من نزوح قرابة 8 ملايين شخص بفعل فيضانات هي الأسوأ منذ عقود. وعليه، أطلقت الحكومة خطة استجابة للأزمة، فيما حصلت على دعم دولي يقدر بتسعة مليارات دولار للتعافي الكارثة.وفي ظل جهود دول الجنوب لاحتواء الأزمة، تتزايد المخاوف من تفاقم تدفق اللاجئين، بسبب تغير المناخ، بعد أن كشفت تقارير عن نزوح أكثر من 32 مليون شخص، بسبب كوارث منها الفيضانات والجفاف خلال العام الماضي.من جهة ثانية، ناقش مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، التقاطع بين التغير المناخي وحركة النزوح في العالم.وأكد غراندي في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، أن حركة النزوح الكبيرة بمناطق في العالم تؤثر على البيئة المناخية.ولفت إلى أن "تغير المناخ يدفع الناس لتغيير أماكن معيشتهم، وهو أحد عوامل النزاعات في العالم، وهناك تقاطع كبير بين التغير المناخي وحركة النزوح في العالم".وشدد على أنه "يجب زيادة دعم جهود مكافحة تغير المناخ، والأموال التي خُصصت لصندوق الخسائر والأضرار يجب أن تكون تحت مظلة أكبر، وعلينا أن نعالج مشاكل المناخ الحالية ومن ثم نفكر بالاستدامة".وأكد أن "حركة النزوح الكبيرة بمناطق في العالم تؤثر على البيئة المناخية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لديها استراتيجية مناخية خاصة".كما كشف أن المناطق المعرضة للعنف والنزاعات هي المناطق الأكثر هشاشة مناخيا، فيما تعيق الحروب والنزاعات أي جهود مناخية، لافتاً إلى أن "نعمل على تقديم موارد مستدامة للطاقة لفئات كبيرة من اللاجئين".وأشار غراندي إلى أن العالم ليس مستعدا لمعالجة قضية النزوح بسبب تغير المناخ، كما أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليس لديها ما يكفي من الموارد.وختم مطالباً المانحين بتقديم دعم أكبر للمنظمات الإغاثية.