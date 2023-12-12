رئيس وزراء الأردن السابق: الفيتو الأميركي الأخير بمجلس الأمن “لا يستوعبه عقل”

قال رئيس وزراء الأردن السابق عون الخصاونة، إن النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أصبح "لا يستوعبه عقل" بالنظر إلى الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين.

وأشار الخصاونة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة، بينما "امتنعت" بريطانيا عن التصويت على القرار في مجلس الأمن الدولي.

وانتقد الخصاونة موقفي الولايات المتحدة وبريطانيا قائلا: "تخيلوا نظاما يستخدم فيه كبار ضامني القانون الدولي سلطاتهم في مجلس الأمن الدولي لعرقلة الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، في وقت يتم فيه إراقة الكثير من الدماء في غزة. هذا أمر لا يقبله العقل".

وأشار إلى أن هناك "العديد من الخطوات الواضحة" التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها لتحسين الوضع الحالي في غزة.

وأضاف أنه: "هاجم الإسرائيليون مصادر المياه والوقود ومنعوا الناس من استخدامها وهاجموا المواد الغذائية والمصانع والخبز. لذلك، فإن شعب غزة يعاني كثيراً على الرغم من شجاعته".

وشبّه الخصاونة الوضع الراهن في قطاع غزة بـ "الحصار في العصور الوسطى"، مشيراً إلى وجود أشياء كثيرة يمكن لتركيا والأردن فعلها.