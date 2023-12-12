Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء الأردن السابق: الفيتو الأميركي الأخير بمجلس الأمن “لا يستوعبه عقل”

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1140377-638379889800343259.jpg
Doc-P-1140377-638379889800343259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس وزراء الأردن السابق عون الخصاونة، إن النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أصبح "لا يستوعبه عقل" بالنظر إلى الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين. 

 

وأشار الخصاونة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة، بينما "امتنعت" بريطانيا عن التصويت على القرار في مجلس الأمن الدولي.

 

وانتقد الخصاونة موقفي الولايات المتحدة وبريطانيا قائلا: "تخيلوا نظاما يستخدم فيه كبار ضامني القانون الدولي سلطاتهم في مجلس الأمن الدولي لعرقلة الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، في وقت يتم فيه إراقة الكثير من الدماء في غزة. هذا أمر لا يقبله العقل". 

 

وأشار إلى أن هناك "العديد من الخطوات الواضحة" التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها لتحسين الوضع الحالي في غزة.

 

وأضاف أنه: "هاجم الإسرائيليون مصادر المياه والوقود ومنعوا الناس من استخدامها وهاجموا المواد الغذائية والمصانع والخبز. لذلك، فإن شعب غزة يعاني كثيراً على الرغم من شجاعته".

 

وشبّه الخصاونة الوضع الراهن في قطاع غزة بـ "الحصار في العصور الوسطى"، مشيراً إلى وجود أشياء كثيرة يمكن لتركيا والأردن فعلها.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:12 | 2023-12-12
08:58 | 2023-12-12
08:55 | 2023-12-12
08:25 | 2023-12-12
08:00 | 2023-12-12
07:38 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24