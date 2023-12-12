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حكومة غزة تكشف: إسرائيل تعمدت اغتيال 86 صحافيا خلال الحرب

Lebanon 24
12-12-2023 | 08:25
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اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم، الجيش الإسرائيلي بأنه "تعمّد" اغتيال 86 صحفيا خلال الحرب على القطاع، في محاولة لطمس الحقيقة، وطالب الاتحادات الصحفية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

 

وقال المكتب في بيان نشره عبره منصة تلغرام: "جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمّد اغتيال 86 صحفياً وصحيفةً خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة بهدف اغتيال الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، ومنع وصول المعلومات والأخبار إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي".

 

واعتبر أن ذلك يمثل "محاولة لترهيب الصحفيين في الميدان وإجبارهم على السكوت والصمت، لكن الصحفيين الفلسطينيين ساهموا بشكل غير مسبوق في فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وبكل شجاعة وجرأة وبطولة".

 

وتابع أنه "في إطار محاربة الصحفيين الفلسطينيين، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة 6 صحفيين ممن عرفت هوياتهم حتى الآن، في خرق واضح وفاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تمنح الصحفيين الحصانة القانونية خلال تغطية الأحداث الميدانية".

 

ووجّه المكتب "تحية إجلال وإكبار وتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الذين نجحوا بشكل كبير في تصدير الرواية الفلسطينية، وكسروا رواية الاحتلال، وفضحوا جرائمه ضد المدنيين والأطفال والنساء، وبات العالم كله يعرف الحقيقة".

  

 وطالب الاتحادات والمنظمات الصحفية والإعلامية حول العالم، "بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، والضغط عليه للإفراج عن الصحفيين المعتقلين الذين يتعرضون للتحقيق والتعذيب والضغط النفسي داخل السجون والمعتقلات". (وكالات)

 

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