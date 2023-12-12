الرئاسة الفلسطينية: إنشاء سلطة مدنية تابعة لإسرائيل في قطاع غزة مرفوض

نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إن «تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأميركية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه».

وشدد على موقف الرئيس محمود عباس الذي أكد أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن «هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الأغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية».

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بـ«تحمل مسؤولياتها وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان».

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( الشرق الأوسط)