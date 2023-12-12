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عربي-دولي
بسبب عملية قرصنة كبيرة.. أكبر شركة اتصالات تعلن تعطّل خدماتها!
Lebanon 24
12-12-2023
|
09:12
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أعلنت أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" (Kyivstar)، أن عملية "قرصنة كبيرة" تسببت بأعطال واسعة النطاق في شبكتها للاتصالات والإنترنت.
وقالت الشركة في منشور عبر فيسبوك: "هذا الصباح، تعرضنا لعملية قرصنة كبيرة، وتسبب ذلك بعطل تقني، مما أدى إلى عدم توافر الاتصالات الخلوية والإنترنت مؤقتًا"، بحسب وكالة فرانس برس.
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ولم تتأثر بيانات المستخدمين بالهجوم المعلوماتي، واعدة بتعويض العملاء عن فقدان الوصول إلى الخدمات.
وبشكل منفصل، قال المؤسس المشارك لـ Monobank، وهو نظام دفع أوكراني رئيسي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن شركته تعاني حاليًا من هجوم أدى لعرقلة الخدمة، مشيرا إلى أن كل شيء كان "تحت السيطرة".
وعانى مراسلو رويترز في كييف من انقطاع إشارة الهاتف الخلوي التابعة لكييف ستار طوال الثلاثاء، وكانت الإشارة لا تزال غائبة حتى الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي (11:15 بتوقيت غرينتش).
ولم تذكر "كييف ستار" على الفور من تعتقد أنه المسؤول عن تلك الهجمات. (الحرة)
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