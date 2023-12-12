إسرائيل: فحص المساعدات المرسلة لغزة في معبر كرم أبو سالم

أعلنت إسرائيل مساء أمس، أنه سيتم فحص مساعدات إنسانية موجهة لقطاع غزة في معبر إضافي بدءاً من اليوم، قبل نقلها لتدخل القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وفي أعقاب اندلاع الحرب، شددت إسرائيل حصارها على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء.

وأكدت إسرائيل أنه لن يتم فتح أي معابر مباشرة جديدة، ولكن سيتم استخدام معبر كرم أبو سالم أيضاً لإجراء فحوصات أمنية قبل إرسالها عبر رفح.

وقال الجيش عبر موقع «إكس»، إن هذا يأتي «لتحسين حجم الفحوصات الأمنية للمساعدات التي تدخل غزة عبر معبر رفح، وسيمكننا من مضاعفة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة».

ويتم إجراء فحوصات مماثلة عند معبر نيتسانا بالفعل، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة

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