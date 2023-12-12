"حادث فظيع للغاية".. هذا ما حصل بقبر جندي إسرائيلي قتل في حرب غزة (صورة)

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تعرّض قبر جندي في الجيش الإسرائيلي قتل أثناء الحرب في غزة، للتخريب، حسبما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء.ووفقاً للصحيفة، فإن الرقيب يعقوب أوزيري من اللواء المدرع 401، واحد من بين 105 جنود إسرائيليين قتلوا في المعارك ضد مقاتلي حماس داخل قطاع غزة.ودفن أوزيري، الذي قتل في أوائل تشرين الثاني وكان يبلغ من العمر 28 عاما، في ميرون القريبة من كفار شماي، شمالي إسرائيل.وكشفت والدته ليليان أنها عثرت على علامة "X" حمراء على الأعلام الإسرائيلية ورمز الجيش الإسرائيلي على قبره، وقالت للقناة 12 الإسرائيلية: "إنه حدث صادم للغاية، بل فظيع للغاية".وأضافت: "كل صباح أزور قبره وأوقد له شمعة. اليوم اكتشفت أن الأعلام التي وضعناها بالقرب من القبر تم طمسها باللون الأحمر مع علامة X على نجمة داود".وتابعت: "كما تم رسم نفس علامة X على رمز الجيش الإسرائيلي المنحوت على القبر". (سكاي نيوز)