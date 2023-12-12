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عربي-دولي

البرازيل... إختراق حساب السيدة الأولى والسلطات تفتح تحقيقا

Lebanon 24
12-12-2023 | 10:45
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تعرّض حساب السيدة الأولى في البرازيل روزانجيلا «جانجا» سيلفا في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، لاختراق إلكتروني أمس، مما دفع بالسلطات لفتح تحقيق ومطالبة الشركة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بتجميد حسابها.

 

ونشر المُخترق رسائل عدة على حساب جانجا شملت إهانات للسيدة الأولى والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالإضافة إلى عبارات معادية للمرأة. وحُذفت المنشورات صباح اليوم.

 

وقالت الحكومة البرازيلية إن الشرطة الاتحادية تجري تحقيقاً في الأمر، فيما قال مكتب المدعي العام إنه أرسل طلباً لـ«إكس» لحجب حساب جانجا لكن مع الاحتفاظ بالأرشيف كاملاً.

 

وأوضحت الحكومة في بيان: «نتخذ الإجراءات المناسبة كافة». وتابعت: «لا يمكن التساهل مع الجرائم والخطاب المعادي للمرأة والكراهية وعدم التسامح على وسائل التواصل الاجتماعي». (وكالات)

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