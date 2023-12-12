هل تقترب حرب غزة من هدنة جديدة؟

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كتبت "سكاي نيوز عربية": قد تشهد الحرب في غزة قريبا هدنة إنسانية جديدة، وصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحماس، بحسب ما أشارت إليه مصادر مصرية مطلعة إلى "سكاي نيوز عربية" حول طلب تل أبيب وساطة القاهرة من أجل إتمام صفقة جديدة للمحتجزين.وقال الخبير الأمني والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، إن مصر تبدو مستعدة للوساطة مجددا من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، فيما تركز جهود القاهرة الدبلوماسية في الوقت الراهن إلى تحقيق وقف شامل للحرب.ونوه فرج في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن مصر تعمل على مشروع لوقف إطلاق النار ستتقدم به إلى مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة، وتحشد له دوليا بشكل كبير حتى يتم تمريره.وتقود مصر التحركات السياسية والدبلوماسية من أجل إقرار التهدئة ووقف إطلاق النار داخل القطاع، وتواجه هذه الجهود الكثير من الصعوبات والتحديات، ربما أبرزها أن حركة حماس هي من بدأت، وكان هناك إصرار من جانب إسرائيل للرد، وحفظ مكانة الجيش التي فقدت خلال هذه الحرب، بحسب فرج.لكن مصر تبذل كافة الجهود اليوم، بالتواصل مع كافة الجهات الدولية والإقليمية وفي تواصل مستمر مع الإدارة الأميركية فضلا عن الجهود الأمنية والمخابراتية من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصادر مصرية مطلعة أن إسرائيل طلبت وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة.كما أوضحت المصادر أن الجانب المصري انخرط بالفعل في وساطة جديدة مع الجانبين القطري والأميركي لتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة قريبا بين حماس وإسرائيل، مشيرة إلى لقاءات مرتقبة بين إسرائيل ومصر وقطر برعاية أميركية قريبا في هذا الإطار.وقال الصحافي المصري المختص بالشؤون العربية أحمد جمعة، إن القاهرة تواصل اتصالاتها وتحركاتها المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الحكومية الهامة داخل غزة.الجهود المصرية بحسب جمعة، تتم بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية ترى أن السبيل الوحيد لحل هذا الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم حله بالقوة، بل على العكس تماما سيكون السبيل الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة سبل تفعيل حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 1967.