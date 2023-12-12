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مباحثات أميركية إسرائيلية لوضع جدول زمني لإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:19
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كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء إنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين حول الجدول الزمني لإنهاء الحرب في غزة.
ونقلاً عن وسائل إعلام أميركية  قال "لا نعلم إمكانية الهدنة في غزة حالياً لكن نعمل بإصرار للوصول إليها".
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إلى ذلك، ذكر سوليفان الذي سيزور إسرائيل الخميس، أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور الجيش الإسرائيلي في غزة بعد الحرب، وفقاً لرويترز.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مسؤولان أميركيان، أن إدارة الرئيس جو بايدن يحدوها أمل محدود في التوصل لهدنة أخرى بين إسرائيل وحماس، بهدف الإفراج المحتمل عن مزيد من المحتجزين في غزة.

وأوضح أحد المسؤولين أنه لم يتم إحراز تقدم حتى الآن نحو الوصول لوقف جديد لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين، وفق ما نقلت شبكة (إن.بي.سي).

لكن مسؤولاً آخر، ألمح إلى أن الموقف قد يتغير في الأيام المقبلة بين إسرائيل وحماس "إذا عادت جميع الأطراف إلى مفاوضات جادة".


المصدر: أ.ف.ب - العربية - وكالات
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