إكتشاف مهمّ للجيش الإسرائيليّ... ماذا عثر داخل منزل أحد قادة "حماس"؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن جنوده عثروا على خطط لهجوم يوم 7 تشرين الاول على البلدات الحدودية الإسرائيلية من قطاع غزة، في أجهزة الكمبيوتر في منزل أحد قادة حركة حماس في جباليا شمالي القطاع.كما أضاف أن الجنود الإسرائيليين اكتشفوا أثناء المعارك في جباليا في منطقة سكنية وبالقرب من مدرسة، منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة تستخدمها حركة حماس.ولفت إلى أن المستودعات احتوت على صواريخ وقاذفات قنابل مضادة للدبابات بمختلف أنواعها وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ورشاشات. (العربية)