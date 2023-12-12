ضربة جديدة يتلقاها الأمير هاري... خسر دعوى وسيدفع هذا المبلغ

أمر قاض في لندن الأمير هاري بدفع 48 ألف جنيه استرليني، أيّ نحو 60 ألف دولار للمجموعة الناشرة لصحيفة "ميل أون صنداي"، عقب خسارته جولة في قضية تشهير رفعها ضدّ الصحيفة الشعبية البريطانية.



ويتهم المقال المثير للجدل والمنشور في شباط 2022، الأمير هاري بـ"الكذب" و"محاولة الحفاظ على سرية" استئنافه ضدّ الحكومة لمحاولة الحصول على حماية أمنية في بريطانيا.

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وأكد فريق الدفاع عنه أن هذه الاتهامات غير صحيحة. (اندبندنت عربية)





