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منظمة حقوقية: واحد بالمائة فقط من الفلسطينيين تلقوا العلاج

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:23
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قالت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إن حوالي 1% فقط من الفلسطينيين الذين أصيبوا إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، جرى نقلهم لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع عبر معبر رفح.
وأشارت إلى أنه "بحسب المعطيات، فمن بين أكثر من 49 ألف جريح نقل حتى الآن حوالي 430 جريحاً فقط إلى مصر عن طريق معبر رفح.
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فيما يماطل الجيش الإسرائيلي بالاستجابة لطلبات خروج الجرحى والمرضى لمدة تتراوح بين يوم إلى 3 أيام، ما يسبب تدهورا في حالتهم إلى حد الموت".
وأضافت المنظمة أنه "منذ 7 تشرين الأول الماضي، تم إغلاق معبر "إيرز" شمال قطاع غزة أمام خروج الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى علاج طبي غير متوفر في مستشفيات القطاع.
وأوضحت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، أن "الحالة إلى إجلاء الجرحى والمرضى لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع تزايدت منذ بدء الحرب وفي أعقاب انهيار النظام الصحي في غزة.



المصدر: عرب 48
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