صحيفة إسرائيلية: غايات إسرائيل في غزة طموحة ولكن صعبة المنال

وصف محللون عسكريون إسرائيليون اليوم، الثلاثاء، أهداف إسرائيل في الحرب على غزة بأنها "طموحة"، لكن تحقيقها صعب.

ورأوا أن هذا لا ينطبق على قطاع غزة وفصائل المقاومة فيه وفي مقدمتها حركة حماس فقط، وإنما ينطبق على حزب الله أيضاً، في حال نشبت حرب معه ستواجه إسرائيل مخاطر كبيرة جداً، دون مقارنة بينها وبين الحرب على غزة من حيث الخسائر التي ستتكبدها إسرائيل.

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المحلل عاموس هرئيل في صحيفة "هآرتس"، أشار إلى أن "تقدم المناورة البرية لا يؤدي إلى تقليص حجم الخسائر الإسرائيلية، ومقاومة حماس، في بعض المناطق، لا تزال شديدة.

واعتبر أن السجال حول هزم حماس سابق لأوانه، ولا يوجد دليل مقنع على انهيارها القريب".

وأشار إلى أن "استمرار التقدم العسكري الإسرائيلي، الذي يبرز في خانيونس بالأساس، يركز الخطوات الإسرائيلية على القتال نفسه. وهذا يجري على حساب المجهود من أجل تحرير المخطوفين المتبقين وعددهم 137.

عاموس ويبدو رأى أن الحكومة وجهاز الأمن يتحركان في هذا الموضوع ببطء، بالرغم من أنه معروف أن مخطوفين يموتون في الأسر"، وادعى أنه "في بعض الحالات تقتلهم حماس عمداً".

ولفت هرئيل إلى أنه "حتى لو طبّق الجيش الإسرائيلي خططه، فإن نقطة ضعفه تتعلق بتنسيق التوقعات مع الجمهور، الذي سمع من القيادة السياسية وعوداً بالقضاء على نظام حماس، وإعادة جميع المخطوفين وإعادة إعمار جميع بلدات غلاف غزة، من خلال إزالة التهديد الأمني عنها".

ونوه إلى أنه "هذه غايات طموحة، وبات واضحاً الآن أن ليس جميعها ستحقق في الفترة الزمنية الأولى، بأسابيع معدودة، التي توشك إسرائيل على ما يبدو أن توافق عليها بضغط أميركي".





