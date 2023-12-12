منهم قُتل دهساً.. 20 جندياً إسرائيلياً قُتلوا بنيران صديقة في غزة

Advertisement

كشف جيش العدو الإسرائيلي أن 20 من جنوده قتلوا في قطاع غزة عن طريق الخطأ.ونقل موقع دورون كادوش العبري عن مصادر بجيش الاحتلال، أن 13 من القتلى، سقطوا بتشخيص خاطئ على أنهم مقاومون فلسطينيون، وأطلقت النيران عليهم، أو بنيران من الجو، وبعضهم قتل بنيران الدبابات ونيران من المشاة.وتحدث عن بعض حوادث قتل الجنود، وقالت إن أحدهم قتل برصاصة مرتدة من أحد زملائه، من دون نية إصابته.كما أنه أشار إلى مقتل جنديين بحوادث دهس من قبل آليات للاحتلال، دبابات وناقلات جند مدرعة، فضلا عن مقتل جندي بإطلاق نيران من رشاش دبابة.ولفت التقرير إلى أن جنديين قتلاً بشظايا أسلحة لجيش الاحتلال، مثل تفجير عبوات ناسفة إسرائيلية تسببت في إصابة الجنود وقتلهم.كما قُتل عدد من الجنود لعدة أسباب منها العدد الكبير للقوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي ونقص التنسيق بين القوات.