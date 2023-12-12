16
o
بيروت
17
o
طرابلس
26
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
منهم قُتل دهساً.. 20 جندياً إسرائيلياً قُتلوا بنيران صديقة في غزة
Lebanon 24
12-12-2023
|
12:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف جيش العدو الإسرائيلي أن 20 من جنوده قتلوا في قطاع غزة عن طريق الخطأ.
ونقل موقع دورون كادوش العبري عن مصادر بجيش الاحتلال، أن 13 من القتلى، سقطوا بتشخيص خاطئ على أنهم مقاومون فلسطينيون، وأطلقت النيران عليهم، أو بنيران من الجو، وبعضهم قتل بنيران الدبابات ونيران من المشاة.
Advertisement
وتحدث عن بعض حوادث قتل الجنود، وقالت إن أحدهم قتل برصاصة مرتدة من أحد زملائه، من دون نية إصابته.
كما أنه أشار إلى مقتل جنديين بحوادث دهس من قبل آليات للاحتلال، دبابات وناقلات جند مدرعة، فضلا عن مقتل جندي بإطلاق نيران من رشاش دبابة.
ولفت التقرير إلى أن جنديين قتلاً بشظايا أسلحة لجيش الاحتلال، مثل تفجير عبوات ناسفة إسرائيلية تسببت في إصابة الجنود وقتلهم.
كما قُتل عدد من الجنود لعدة أسباب منها العدد الكبير للقوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي ونقص التنسيق بين القوات.
المصدر:
عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
16:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
14:35 | 2023-12-11
11/12/2023 02:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غير مألوف في مطار بيروت... غارق تماماً! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد غير مألوف في مطار بيروت... غارق تماماً! (فيديو)
07:50 | 2023-12-12
12/12/2023 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي وصل: أمطار غزيرة وثلوج.. متى ينحسر؟!
Lebanon 24
المنخفض الجوي وصل: أمطار غزيرة وثلوج.. متى ينحسر؟!
05:21 | 2023-12-12
12/12/2023 05:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. هكذا انتقمَ "حزب الله" لمختار جنوبيّ قتلته إسرائيل!
Lebanon 24
مساء اليوم.. هكذا انتقمَ "حزب الله" لمختار جنوبيّ قتلته إسرائيل!
13:46 | 2023-12-11
11/12/2023 01:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:31 | 2023-12-12
يبكون في الليل... مشاهد تُظهر حالة الجيش الإسرائيليّ شاهدوا بالفيديو كيف يعيشون بعد 7 تشرين الاول
13:30 | 2023-12-12
تصعيد الحوثيين... هل يتوسّع الصراع في غزة ليشمل البحر الأحمر؟
13:30 | 2023-12-12
خبر يتعلّق برئيسة أبرز جامعة... ماذا تقرّر بشأن مستقبلها؟
13:18 | 2023-12-12
اتفاق تجاري كبير بين روسيا وإيران يقلق أميركا
12:53 | 2023-12-12
إسرائيل تُرسل أبرز سفنها للردّ على الحوثيين... ما هي "ساعر 6"؟
12:47 | 2023-12-12
كلام غير عادي لبايدن عن نتنياهو... إليكم ما قاله عن الحكومة الإسرائيليّة
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
12/12/2023 20:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
12/12/2023 20:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
12/12/2023 20:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24