مقتل جندي أردني وإصابة آخر.. اشتباكات مع مهربي المخدرات عند الحدود مع سوريا

قُتل جندي أردني وأصيب آخر اليوم الثلاثاء، خلال اشتباك مسلح مع مهربي المخدرات عند الحدود الأردنية السورية، شمال المملكة، وفقاً لما أعلنه الجيش الأردني اليوم.

وفي بيان عبر موقعه الالكتروني، قال الجيش الأردني: " في تمام الساعة الرابعة، فجر اليوم الثلاثاء، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين، ما أسفر عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي، وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم وكلاهما من مرتب (كوادر) قوات حرس الحدود".

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وأضاف البيان أن المهربين "أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات".

وبحسب المصدر نفسه: ذكر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من المهربين أيضاً (لم يحدده) ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".

وفي 5 كانون الأول، أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب أخرى، قتل خلالها 4 مهربين.

وشهد الأردن في تموز الماضي، اجتماعاً أمنياً بين مسؤولين أردنيين وآخرين من الجانب السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.





