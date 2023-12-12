إسرائيل تُرسل أبرز سفنها للردّ على الحوثيين... ما هي "ساعر 6"؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ السفينة الحربية "ساعر 6" أبحرت إلى البحر الأحمر للردّ على تهديدات الحوثيين.وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سلاح البحرية أكمل عملية جعل السفن الحربية الحديثة الأربع من طراز "ساعر 6" عملياتية، مبيناً أنه لأول مرة سفينة صاروخية من هذا الطراز أبحرت إلى منطقة البحر الأحمر.وكل سفينة من ساعر 6 تزن حوالي 2000 طن ومجهزة بـ 20 نظاما، 18 منها إسرائيلية الصنع. وتتضمن الأنظمة نسخة معدلة من نظام "القبة الحديدية" المعروف باسم C-Dome، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ Gabriel V و- LRAD، والتي يمكن أن تسقط صواريخ كروز وصواريخ باليستية.