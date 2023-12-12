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عربي-دولي

خبر يتعلّق برئيسة أبرز جامعة... ماذا تقرّر بشأن مستقبلها؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 13:30
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أعلن مجلس إدارة جامعة "هارفارد" استمرار كلودين غاي بمنصبها رئيسة للجامعة الأميركية المرموقة، بعد تجاهل دعوات طالبت باستقالتها، في أعقاب جلسة استماع مثيرة للجدل في الكونغرس، دارت حول معاداة السامية في الحرم الجامعي.
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وأنهى القرار الذي اتخذته مؤسسة هارفارد، أعلى هيئة إدارية في الجامعة، أسبوعًا من دعوات خريجين ومانحين لاستقالة غاي، التي حظيت في المقابل بدعم من أعضاء هيئة التدريس، المهتمين باستقلال الجامعة عن الضغوط السياسية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مجلس الإدارة إعلانه في رسالة إلى "مجتمع هارفارد": "أكدت مداولاتنا المكثفة ثقتنا في أن الرئيسة غاي هي القائدة المناسبة لمساعدة مجتمعنا على التعافي ومعالجة القضايا المجتمعية الخطيرة التي نواجهها".

وجاءت الرسالة، وجلسة الاستماع، في وقت أدى تزايد هجمات الكراهية والخطاب الهجومي الذي يستهدف اليهود والمسلمين منذ اندلاع النزاع الحالي في غزة إلى تأجيج النقاش بشأن حدود حرية التعبير في الولايات المتحدة. (الحرة)

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