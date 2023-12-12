تصعيد الحوثيين... هل يتوسّع الصراع في غزة ليشمل البحر الأحمر؟

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وقد شكل هذا التطور في موقف الحوثيين تعقيدا جديدا لمشهد تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث سبق ذلك إعلان الجماعة استهداف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو تتبع لإسرائيليين.



ويمثل القرار الحوثي الأخير بمثابة إعلان فرض حصار تجاري بحري مباشر على إسرائيل من خلال البحر الأحمر، في وقت صارت فيه بعض السفن المتجهة صوب إسرائيل تسلك طريقا عبر البحر الأبيض المتوسط تجنبا لهجمات الحوثيين.



ويزيد ذلك من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه ركودا كبيرا منذ السابع من تشرين الأول. الأمر الذي يدفع بنك إسرائيل المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وارتفاع في فاتورة التعويضات الحكومية التي تعهدت بها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين، مما سينعكس على أسعار السلع بالنسبة إلى المستهلكين الذي سيشهد ارتفاعا بين 30% و40%، وفق خبراء اقتصاديين.



وأعلن متحدث وزارة الدفاع الأميركية، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تجري مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهام بحرية" دولية ضد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مبينا أن القوة ستكون تحالفا يشمل 38 دولة راغبة في ذلك.



ويمثل هذا الخيار محاولة أميركية لتجنب تحمل أعباء هذه المهمة الصعبة وتبعاتها. كما أن إدارة بايدن تركز في الوقت الراهن على عدم فتح جبهات جديدة في المنطقة وحصر التصعيد في جبهة قطاع غزة، حيث أشار مسؤولون في إدارة بايدن أن هناك إجماعا شبه كامل داخل الإدارة على أنه ليس من المنطقي أن ترد الولايات المتحدة بشكل مباشر على الحوثيين في اليمن، حسبما ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي.



والأمر ينسحب على موقف إدارة بايدن التي تعارض أن تقوم إسرائيل بالتعامل مع ملف الحوثيين بشكل مباشر منعا للتصعيد. ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في اليمن، أعلنت موقفا جديدا في سلسلة الإجراءات التي تتبعها لمساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعزمها استهداف ومهاجمة أي سفينة تتجه نحو الموانئ الإسرائيلية، عبر خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، بغض النظر عن الدولة التي تنتمي إليها السفينة.وقد شكل هذا التطور في موقف الحوثيين تعقيدا جديدا لمشهد تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث سبق ذلك إعلان الجماعة استهداف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو تتبع لإسرائيليين.ويمثل القرار الحوثي الأخير بمثابة إعلان فرض حصار تجاري بحري مباشر على إسرائيل من خلال البحر الأحمر، في وقت صارت فيه بعض السفن المتجهة صوب إسرائيل تسلك طريقا عبر البحر الأبيض المتوسط تجنبا لهجمات الحوثيين.ويزيد ذلك من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه ركودا كبيرا منذ السابع من تشرين الأول. الأمر الذي يدفع بنك إسرائيل المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وارتفاع في فاتورة التعويضات الحكومية التي تعهدت بها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين، مما سينعكس على أسعار السلع بالنسبة إلى المستهلكين الذي سيشهد ارتفاعا بين 30% و40%، وفق خبراء اقتصاديين.وأعلن متحدث وزارة الدفاع الأميركية، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تجري مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهام بحرية" دولية ضد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مبينا أن القوة ستكون تحالفا يشمل 38 دولة راغبة في ذلك.ويمثل هذا الخيار محاولة أميركية لتجنب تحمل أعباء هذه المهمة الصعبة وتبعاتها. كما أن إدارة بايدن تركز في الوقت الراهن على عدم فتح جبهات جديدة في المنطقة وحصر التصعيد في جبهة قطاع غزة، حيث أشار مسؤولون في إدارة بايدن أن هناك إجماعا شبه كامل داخل الإدارة على أنه ليس من المنطقي أن ترد الولايات المتحدة بشكل مباشر على الحوثيين في اليمن، حسبما ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي.والأمر ينسحب على موقف إدارة بايدن التي تعارض أن تقوم إسرائيل بالتعامل مع ملف الحوثيين بشكل مباشر منعا للتصعيد.

وجاء في تقرير موقع "بوليتيكو" أن مسؤولين أميركيين يقدرون حاليا أن هجوما ضد الحوثيين سيكون عملا خاطئا، ويشكل خطرا كبيرا بتصعيد الحرب الإسرائيلية على غزة لتصبح مواجهة إقليمية أوسع، وأن إدارة بايدن تسعى لمنع تصعيد كهذا.



وأضاف التقرير أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل ألا تهاجم الحوثيين. وجاء في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل عدم مهاجمة اليمن، خوفا من اتساع الحرب.



في المقابل، يشكل موقف الحوثيين في تصعيد إجراءاتهم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تهديدا مباشرا للتجارة الدولية. كما يضع الولايات المتحدة أمام استحقاق قدرتها على تأمين خطوط التجار البحرية.



ونظرا لارتباط جماعة الحوثي الوثيق بإيران، والاعتقاد السائد لدى المسؤولين الغربيين والإسرائيليين بأن الجماعة تنسق خطواتها مع طهران، فإن ترك هذه المسألة دون معالجة جذرية وسريعة قد يشكل ورقة ضغط حقيقية في يد طهران في أي تصعيد أو تفاوض قادم في المنطقة.



لذا، تمارس إسرائيل ضغوطا على إدارة بايدن والحلفاء الغربيين بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تطور الموقف لعزل إسرائيل عن المجال البحري الجنوبي.



وبعيدا عن اللحظة الراهنة، شكل موقف الحوثيين نقطة تحول في النقاشات الأميركية والأوروبية والإقليمية حول التعامل مع وضعية الجماعة في اليمن. وتطرح في ذلك سيناريوهات متعددة.



وفي تحليل نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أشار مايكل نايتس المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية إلى أن "هذا الواقع يحتم على واشنطن وضع سياسة عملية لاحتواء القوة العسكرية والسياسية للحوثيين داخل اليمن وتقليصها بشكل مثالي". ويقدم التقرير رؤية متكاملة حول احتواء الحوثيين في اليمن عبر ممارسة ضغوط عسكرية وسياسية عليهم وفرض عقوبات واسعة، ودعم "اليمن غير الحوثي"، حسب وصف التقرير.



وتظهر الخيارات الأميركية والأوروبية المطروحة أن هناك إدراكا عميقا بأن المواجهة مع الحوثيين في اليمن تواجه تحديات، نظرا إلى تعقيد الموقع الجغرافي لليمن وحساسيته، وأهمية جماعة أنصار الله بالنسبة إلى المحور الإيراني.



عوضا أن ذلك سيمثل انقلابا في إستراتيجية الولايات المتحدة الشرق أوسطية بخفض التصعيد وعدم العودة إلى الانخراط المباشر في صراعات المنطقة. وهو ما قد يفسر نزوح إدارة بايدن لخيار تشكيل القوة الدولية. وهي التي يلزمها وقت وجهد حتى تكون فاعلة. الأمر الذي يعزز القناعة بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لا يملكون سياسة ردع واضحة للتعامل مع الحوثيين في اليمن. (الجزيرة)