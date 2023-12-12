اتفاق تجاري كبير بين روسيا وإيران يقلق أميركا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن روسيا وإيران تعملان بوجه السرعة على تفعيل اتفاق تجاري كبير جديد بين البلدين.

ولم تفصح الوزارة عن إطار الاتفاق الذي يأتي في ظل تنامي العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين موسكو وطهران، وهو ما تنظر إليه الولايات المتحدة بقلق.

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وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرَي خارجية البلدين: الروسي سيرغي لافروف، والإيراني حسين أمير عبداللهيان، اتفقا في اتصال هاتفي، على الإسراع في العمل بشأن الاتفاق الذي كان في درجة عالية من الجاهزية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى في الأسبوع الماضي محادثات لخمس ساعات في الكرملين، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.





