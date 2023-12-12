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عربي-دولي

يبكون في الليل... مشاهد تُظهر حالة الجيش الإسرائيليّ شاهدوا بالفيديو كيف يعيشون بعد 7 تشرين الاول

Lebanon 24
12-12-2023 | 13:31
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ما أن يحل الليل، حتى يبدأ جنود الجيش الإسرائيلي بالبكاء، إذ يتعالجون في مراكز طبية، بعد هجوم 7 تشرين الاول.

وقال جندي إسرائيلي مصاب: "ليس من السهل أن تفقد أصدقاء جيدين، أنا أبكي في الليل، كنا في غزة واحترقت دبابتنا. أنقذوني ونقلوني إلى المستشفى". (عربي 21)
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