يبكون في الليل... مشاهد تُظهر حالة الجيش الإسرائيليّ شاهدوا بالفيديو كيف يعيشون بعد 7 تشرين الاول

ما أن يحل الليل، حتى يبدأ جنود الجيش الإسرائيلي بالبكاء، إذ يتعالجون في مراكز طبية، بعد هجوم 7 تشرين الاول.



وقال جندي إسرائيلي مصاب: "ليس من السهل أن تفقد أصدقاء جيدين، أنا أبكي في الليل، كنا في غزة واحترقت دبابتنا. أنقذوني ونقلوني إلى المستشفى". (عربي 21)

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