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عربي-دولي

إيران تتلقى رسائل أسبوعياً من أميركا.. وتحذيرات من انفجار كبير في المنطقة

Lebanon 24
12-12-2023 | 13:35
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كشف وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أن إيران تتلقى رسائل أميركية، أسبوعياً، يدعي فيها مسؤولون أميركيون بأن القواعد الأميركية  في سوريا والعراق استهدفت من قبل بعض الفصائل الإيرانية.

في المقابل، أكد عبد اللهيان أم هذه الفصائل غير مرتبطة بإيران، بل تشكلت منذ سنوات لقتال "داعش"، والآن تدافع عن العرب ومسلمي غزة".
وفي السياق، حذر وزير الخارجية الإيراني من استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على غزة، ما يعني احتمال وقوع انفجار هائل في المنطقة".
وجاء كلام عبد اللهيان خلال مشاركته عبر الفيديو في مؤتمر الأمن المنعقد في الدوحة، معتبرا أن "الفيتو الأميركي على قرار وقف الحرب في غزة فضيحة سياسية للبيت الأبيض".
وأردف: "فالحرب قد توسعت في أجزاء من سوريا والعراق"، موضحاً أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله قال له خلال زيارته الأخيرة لبيروت: "سنتخذ في كل لحظة قراراً جديداً وفق الظروف".
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المصدر: روسيا اليوم
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