أكبر تغير في لغة واشنطن بشأن إسرائيل.. الانقسام الى العلن

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أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الى أن الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة ينفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن الأخيرة.واعتبرت الصحيفة ان "تصريحات بايدن تمثل أكبر تغير في لغة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ هجوم تشرين الاول".وفي تصريحات له مساء اليوم، قال بايدن: "حكومة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وعليه تغييرها".