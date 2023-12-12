Advertisement

عربي-دولي

أكبر تغير في لغة واشنطن بشأن إسرائيل.. الانقسام الى العلن

Lebanon 24
12-12-2023 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1140497-638380111648469670.jpg
Doc-P-1140497-638380111648469670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الى أن الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة ينفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن الأخيرة.


واعتبرت الصحيفة ان "تصريحات بايدن تمثل أكبر تغير في لغة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ هجوم تشرين الاول".
Advertisement


وفي تصريحات له مساء اليوم، قال بايدن: "حكومة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وعليه تغييرها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:48 | 2023-12-12
14:29 | 2023-12-12
14:22 | 2023-12-12
14:07 | 2023-12-12
14:01 | 2023-12-12
14:00 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24