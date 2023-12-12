تركيا تضع شرطين لسحب قواتها من سوريا.. هل يصعب تنفيذهما؟

رغم المحادثات السابقة بين تركيا وسوريا، حول عودة العلاقات بين البلدين، كشف وزير وزير الدفاع التركي، يشار غولر، عن رغبة بلاده في استئناف محادثات التطبيع مع سوريا، لكنه وضع شرطين لسحب القوات التركية.

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ويتضمن الشرطان، وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة نزيهة، مطالباً الرئيس الأسد بأن يشكر تركيا بسبب قضائها على تنظيم داعش في شمال سوريا.

وشدد غولر على أن تركيا ليست لديها أطماع في السيطرة على أراضي سوريا أو الدول المجاورة لها، وأن القوات التركية ستغادر سوريا لكن بشرطين: الأول هو الاتفاق بين الحكومة والمعارضة على وضع دستور جديد، والثاني إجراء انتخابات حرة نزيهة في البلاد.

وجاء كلام وزير الدفاع التركي في مقابلة تليفزيونية ليل الإثنين الثلاثاء، قائلاً إن "هذين الشرطين قد يمهدان الطريق لإنهاء الصراع المستمر في سوريا لأكثر من 10 سنوات".





