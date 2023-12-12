إسرائيليون يهربون إلى هذا البلد... ما السبب؟

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قرّر عدد من الإسرائيليين مغادرة الأراضي المحتلة، بسبب الحرب إلى البرتغال، بصفة لاجئين، بعد أن عرضت عليهم إجراءات مسهلة وميسرة، ويمكنها أن تتم في أقل من 24 ساعة.وقالت القناة العبرية 12 إن كل ما يحتاجه الإسرائيلي لتقديم طلب لجوء في البرتغال هو جواز سفر ساري الصلاحية، لإصدار تأشيرة "لاجئ" تسمح له بالإقامة والعمل في البلاد.كما سيتمكن اللاجئون الإسرائيليون في البرتغال من الحصول على مساعدة مالية حكومية، الأمر الذي لقي إقبالا واسعا بين الإسرائيليين بحسب المصدر. (عربي 21)