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عربي-دولي

عمليّة خاطفة في غزة... ماذا استعادت إسرائيل من "حماس"؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 14:48
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادة جثتي أسيرين إسرائيليين أسرتهما حركة "حماس" في 7 تشرين الأول الماضي.

وقال بيان للجيش الإسرائيليّ، إنّه خلال عملية استعادة الجثتين، لقي جنديان من الجيش الإسرائيلي حتفهما وأصيب جنود آخرون بجروح.
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وكان الجيش الإسرائيلي أكد سابقا أن أحد الرهائن هو الجندي زيف دادو الذي قُتِلَ في يوم الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، بينما خطفت إيدين زاكاريا في اليوم عينه، خلال مهرجان "نوفا" الموسيقي. (العربية)
 
 
 
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