إغلاق مراكز الاقتراع في مصر.. هل فوز السيسي حتمي؟

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أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية بمصر أبوابها، في ثالث يوم من إدلاء المصريين بأصواتهم، في انتخابات تتصف بالبرود السياسي، حيث لا يوجد أي منافسة حقيقة لرئيس النظام، عبد الفتاح السيسي.وتأتي هذه الانتخابات بالتوازي مع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.وأعلنت هيئة الانتخابات أنها ستبقي بعض المراكز مفتوحة للتصويت بعد التاسعة لمن في داخل المركز حتى انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته.ولم يُبد العديد من المصريين اهتماما يذكر أو معرفة بالانتخابات رغم جهود السلطات والمعلقين في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة لحث المواطنين على التصويت انطلاقا من واجبهم الوطني.والانتخابات التي بدأت يوم الأحد الماضي هي الثالثة التي يخوض السيسي غمارها منذ توليه السلطة عام 2014 بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب في مصر محمد مرسي في 2013.