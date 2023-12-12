قانون جديد يسمح لــ الشاباك التجسس على الأجهزة الشخصية.. ما الهدف من ذلك ؟

تنوي الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون الشاباك بما يمنح جهاز الأمن الإسرائيلي العام صلاحيات واسعة تضع تحت تصرفه قواعد ضخمة من البيانات.



القانون يمكن الشاباك من إجراء عمليات تفتيش سرية لأجهزة الكمبيوتر باستخدام برامج تجسس على غرار "بيغاسوس"، وذلك بموافقة مباشرة من رئيس الحكومة، دون إشراف ورقابة قضائية.

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وأوردت صحيفة "كالكاليست"، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن مذكرة التعديل الأول لقانون الشاباك كانت منذ عام 2002، وتقترح من بين أمور أخرى، السماح بإجراء عمليات تفتيش بواسطة "برامج تجسس" في ظل حد أدنى من رقابة الكنيست والإشراف القضائي على عملية التفتيش.

وتقترح المذكرة السماح بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف باستخدام برامج التجسس، على غرار برنامج "بيغاسوس"، رهنا بموافقة رئيس الحكومة، كما يمكن التعديل القانوني الشاباك من تلقي وجمع قاعدة بيانات من أي نوع تقريبًا يعتبرها ضرورية لأداء وظائفه، واستخدامها طالما رأى ذلك ضروريًا في إطار مجاله الأمني.

كما يسمح القانون لرئيس الشاباك بالوصول إلى قاعدة البيانات التي يريدها حتى بدون إذن رئيس الحكومة.







