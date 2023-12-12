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عربي-دولي
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوريّ لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
12-12-2023
|
16:33
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طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة، مساء اليوم.
وصوتت 153 دولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف إطلاق النار، فيما عرضت 10 دول وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
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