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عربي-دولي

قيود إسرائيلية لتفتيش القوافل الطبية في غزة أدت لوفاة أحد الجرحى

Lebanon 24
12-12-2023 | 16:17
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ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء بالقيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية في قطاع غزة والتي أودت بحياة أحد الجرحى وفق قوله.
وبحسب "وكالة الصحافة الفرنسية»، كتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة إكس، "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش والاحتجاز المطوّلة للعاملين في مجال الصحة، وهي عمليات تعرّض حياة المرضى الضعفاء للخطر".
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وروى تفاصيل العقبات التي اعترضت السبت قافلة كانت ستنقل معدات طبية وجراحية للمستشفى الأهلي العربي، وتقوم بإجلاء مرضى في الحالات الأكثر خطورة.
وأوضح أن القافلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، أُوقفت مرتين عند حاجز في منطقة وادي غزّة التي تفصل بين شمال وجنوب القطاع، ذهاباً وإياباً.
وفي طريق العودة، "صدرت تعليمات لبعض المرضى والعاملين الصحيين التابعين للهلال الأحمر عند نقطة التفتيش بالخروج من سيارات الإسعاف والتعريف عن أنفسهم، وتم احتجاز بعض العاملين في مجال الصحة واستجوابهم لعدة ساعات".
وتابع تيدروس «بسبب هذا التعطيل توفي أحد المرضى في الطريق، نظراً لخطورة جراحه والتأخر في حصوله على العلاج".
ويدعو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مع وكالات الأمم المتحدة كافة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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