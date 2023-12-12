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المفوّض الأممي لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة تخطّت الانهيار

Lebanon 24
12-12-2023 | 17:30
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حذّر المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المدمّر من جراء الحرب تخطّت الانهيار"، داعيا إلى احترام المعايير الدولية للحقوق.
وقال تورك إن "من الصعب إيجاد كلمات قوية بما يكفي لوصف الأوضاع في غزة".
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وأضاف: "الأوضاع خطيرة جداً"، مشيرا إلى أنه "من الصعوبة بمكان إيجاد عبارات توصّف مدى الخطورة"، متسائلاً عمّا إذا عبارة شديدة الخطورة تفي بالغرض.
وشدّد على أن "الأمور على وشك، بل تخطّت الانهيار".
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