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بايدن: سوليفان سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع

Lebanon 24
12-12-2023 | 17:58
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن "مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة".
وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "سوليفان سيؤكد على التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وكذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة".
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