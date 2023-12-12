الأمم المتحدة تُطالب بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحماس

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طالبت الأمم المتحدة بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدّها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة.