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الأمم المتحدة تُطالب بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
12-12-2023 | 18:28
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طالبت الأمم المتحدة بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدّها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
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ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة.
وأيّدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل وثماني دول أخرى فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
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