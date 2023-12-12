فتح معبر كرم أبو سالم لتفتيش شاحنات المساعدات إلى غزّة

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قال مسؤول بالهلال الأحمر المصري إنه قافلة مكونة من 80 شاحنة مساعدات لغزة أُرسلت من مصر إلى معبر كرم أبو سالم للفحص الثلاثاء بعد بدء العمل بنظام تفتيش جديد في مسعى لتسريع تسليم مواد الإغاثة.ومنذ بدء تسليم المساعدات في 20 تشرين الأول، كان يتعيّن على الشاحنات التي تدخل غزة من مصر المرور جنوبا من رفح لتخضع للتفتيش عند معبر العوجة/نيتسانا على الحدود المصرية مع إسرائيل، وهي العملية التي تسببت في اختناقات وتأخير.ويقول مسؤولو الإغاثة إن من شأن استخدام معبر كرم أبو سالم، الواقع على الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من رفح، السماح بالتعامل مع المزيد من الشاحنات، بما في ذلك بعض الشاحنات التي ستأتي من الأردن لأول مرة منذ بد الحرب في غزة.