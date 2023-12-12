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عربي-دولي

زيلينسكي: تلقّيت مؤشّرات إيجابية من الكونغرس لكنّني أنتظر النتائج

Lebanon 24
12-12-2023 | 19:30
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الأميركي جو بايدن، حلفاء بلاده وفي مقدّمهم الولايات المتّحدة إلى إرسال رسالة وحدة قوية إلى روسيا عبر مواصلة دعمهم العسكري لكييف.
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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن: "من المهمّ للغاية أن نتمكّن بحلول نهاية هذا العام من إرسال رسالة وحدة قوية للغاية إلى المعتدي".
وأضاف أنّه "تلقّى من الكونغرس الأميركي مؤشرات إيجابية لكنّه ينتظر النتائج، في الوقت الذي ينقسم فيه المشرعون الأميركيون بشدّة حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف".
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