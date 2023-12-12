زيلينسكي: تلقّيت مؤشّرات إيجابية من الكونغرس لكنّني أنتظر النتائج

Advertisement

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الأميركي جو بايدن، حلفاء بلاده وفي مقدّمهم الولايات المتّحدة إلى إرسال رسالة وحدة قوية إلى روسيا عبر مواصلة دعمهم العسكري لكييف.وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن: "من المهمّ للغاية أن نتمكّن بحلول نهاية هذا العام من إرسال رسالة وحدة قوية للغاية إلى المعتدي".وأضاف أنّه "تلقّى من الكونغرس الأميركي مؤشرات إيجابية لكنّه ينتظر النتائج، في الوقت الذي ينقسم فيه المشرعون الأميركيون بشدّة حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف".