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حماس ترحّب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار

Lebanon 24
12-12-2023 | 20:00
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قال المسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" عزت الرشق في بيان أن "الحركة ترحّب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وتحثّ المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار".
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الرشق

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