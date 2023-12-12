حماس ترحّب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار

Advertisement

قال المسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" عزت الرشق في بيان أن "الحركة ترحّب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وتحثّ المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار".