إسرائيل بدأت خطتها لإغراق أنفاق غزة.. فأين الأسرى؟ هذا ما كشفه بادين

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كشف مسؤولون في واشنطن بأن إسرائيل بدأت فعلاً بخطة غمر أنفاق حركة حماس في غزة بمياه البحر، الا ان الرئيس الأميركي جو بايدن رفض التعليق على الأمر.فخلال مؤتمر صحافي في واشنطن اليوم الأربعاء، تمنّع سيد البيت الأبيض عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الموضوع، بل اكتفى بالقول بأن هناك تأكيدات بأنه لا يوجد رهائن في أي منها، مضيفاً: "لكنني لا أعرف ذلك على وجه اليقين".وتابع: "أعلم أن كل مقتل مدني هو مأساة مطلقة، وقد أعلنت إسرائيل عن نيتها، كما قلت، أن تنفذ أقوالها... بالأفعال".في حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على التقرير.كما لم يرد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية بأي معلومات.إسرائيل تبدأ إغراق أنفاق غزة بالمياهوكانت إسرائيل أقد أظهرت نية لإغراق أنفاق حركة حماس في غزة خلال الأيام الماضية.ويبدو أن تل أبيب بدأت بمرحلة التنفيذ، حيث ضخّ الجيش الإسرائيلي مياه البحر إلى مجمع الأنفاق الضخم التابع لحركة حماس في غزة، وفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين على العمليات.وجاءت الخطوة كجزء من جهد مكثف لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التي تدعم الحركة وعناصرها، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".كما أضاف المسؤولون الأميركيون أن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، هي مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل لمحاولة تدمير "المترو" الذي بات معروفاً.إغراق متاهة الأنفاقيشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت استعدت الأسبوع الماضي، لإغراق متاهة الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس تحت قطاع غزة بمياه البحر.وأكملت تل أبيب تركيب ما لا يقل عن 5 مضخات على بعد نحو ميل شمال مخيم الشاطئ للاجئين، والتي يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة، ما يعني أنها يمكن أن تغمر شبكة الأنفاق التي يبلغ طولها 300 ميل في غضون أسابيع، في خطة غايتها طرد مقاتلي حماس من الأنفاق وجعلها غير صالحة للعمل عن طريق إغراق النظام بمياه البحر الأبيض المتوسط.(العربية)