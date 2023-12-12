Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل بدأت خطتها لإغراق أنفاق غزة.. فأين الأسرى؟ هذا ما كشفه بادين

Lebanon 24
12-12-2023 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1140603-638380448626908291.png
Doc-P-1140603-638380448626908291.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤولون في واشنطن بأن إسرائيل بدأت فعلاً بخطة غمر أنفاق حركة حماس في غزة بمياه البحر، الا ان الرئيس الأميركي جو بايدن رفض التعليق على الأمر.

فخلال مؤتمر صحافي في واشنطن اليوم الأربعاء، تمنّع سيد البيت الأبيض عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الموضوع، بل اكتفى بالقول بأن هناك تأكيدات بأنه لا يوجد رهائن في أي منها، مضيفاً: "لكنني لا أعرف ذلك على وجه اليقين".
Advertisement

وتابع: "أعلم أن كل مقتل مدني هو مأساة مطلقة، وقد أعلنت إسرائيل عن نيتها، كما قلت، أن تنفذ أقوالها... بالأفعال".

في حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على التقرير.
كما لم يرد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية بأي معلومات.

إسرائيل تبدأ إغراق أنفاق غزة بالمياه
وكانت إسرائيل أقد أظهرت نية لإغراق أنفاق حركة حماس في غزة خلال الأيام الماضية.

ويبدو أن تل أبيب بدأت بمرحلة التنفيذ، حيث ضخّ الجيش الإسرائيلي مياه البحر إلى مجمع الأنفاق الضخم التابع لحركة حماس في غزة، وفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين على العمليات.

وجاءت الخطوة كجزء من جهد مكثف لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التي تدعم الحركة وعناصرها، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

كما أضاف المسؤولون الأميركيون أن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، هي مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل لمحاولة تدمير "المترو" الذي بات معروفاً.

إغراق متاهة الأنفاق
يشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت استعدت الأسبوع الماضي، لإغراق متاهة الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس تحت قطاع غزة بمياه البحر.

وأكملت تل أبيب تركيب ما لا يقل عن 5 مضخات على بعد نحو ميل شمال مخيم الشاطئ للاجئين، والتي يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة، ما يعني أنها يمكن أن تغمر شبكة الأنفاق التي يبلغ طولها 300 ميل في غضون أسابيع، في خطة غايتها طرد مقاتلي حماس من الأنفاق وجعلها غير صالحة للعمل عن طريق إغراق النظام بمياه البحر الأبيض المتوسط.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2023-12-13
02:30 | 2023-12-13
02:20 | 2023-12-13
02:18 | 2023-12-13
02:15 | 2023-12-13
01:46 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24